Гигантские стрит-арты украсят более 40 многоэтажек в Балашихе

В Балашихе фасады домов начали готовить к нанесению муралов — монументальной живописи. Горожане поддержали подобный стрит-арт и сочли его лучшим украшением стен.

«Я поддерживаю, мне нравится. Очень круто. Раньше были какие-то скучные серые дома, а сейчас их разукрасят и будет как-то повеселее намного. Ты будешь идти и смотреть на классный арт», —отметил житель Балашихи.

При подготовке к нанесению крупноформатного изображения с фасада убирают повреждения, зачищают швы и реставрируют поверхность. Далее удаляют пыль, наносят грунтовку и подложечный слой. На стене стадиона «Орион» мурал создает уличный художник из Благовещенска Павел Ориз.

«Сначала смотрел просто на фотографию. Думал, какая композиция будет лучше смотреться. На второй день уже понял, что нужно делать, что наверно симметричное, во-первых. Потому что очень длинная стенка. И сюжетная линия соответствовала», — поделился творец.

Ориз с ассистентами работают на подъемниках — «полотно» под будущую картину более 170 метров в длину и 6,5 метров в высоту.

«В данном случае само место нарисовало сюжет. Здесь изображен момент состязательный перед матчем. Все нацелены друг на друга. Одна команда против другой», — раскрыл задумку художник.

Фасады в Балашихе украсят в рамках проекта «Культурный код». Его автор Дмитрий Левочкин рассказал, что является самым сложным при создании гармоничного мурала.

«Это придумать идею под поверхность так, чтобы она сочеталась со средой, которая окружает, и в целом не конфликтовала и с философией художника, и с окружающей средой», — пояснил Левочкин.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители подержали идею создать изображения в большом формате на городских стенах.

«Я только „за“. Это будет красиво. Город преобразится. Как-то разнообразит картину. Даже вот люди, которые идут с работы, будут на это смотреть, и им будет веселее», — отметил местный житель.

Другой собеседник согласился, что серые стены надоели, а стрит-искусство по его мнению «прикольное». Еще один житель отметил, что это будет «преображение стадиона».

В Балашихе уже 11 домов подготовлены для нанесения муралов. Всего художники создадут более 40 картин на фасадах домов и пять спецпроектов, вроде стадиона «Орион». Работы планируют закончить к концу сентября.