Подмосковье 06 января 2023, 19:28 Гигантские объекты и огромное пространство. Елки в байк-центре «Ночных волков» поразили даже искушенных зрителей bikecenter-elki.ru

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В байк-центре «Ночных волков» в Москве все праздники проходят новогодние елки. Их проводят на улице, потому что уместить такой размах в помещении просто невозможно. На представлении побывал корреспондент «360».

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Шоу сделали по мотивам русских народных сказок — здесь есть и Иван Царевич, и кот ученый, и знаменитая самоходная печка, которая возила Емелю.

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Для шоу подготовили движущиеся огромные декорации и уникальную технику.

«Она глобальная, она не мелкая. Мы ушли от этих микроскопических театров в огромное пространство. У нас движущиеся объекты гигантские, такие же, как и смыслы», — рассказал основатель байк-центра «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

bikecenter-elki.ru

По традиции главные герои борются со злом, которое здесь олицетворяют сразу несколько персонажей, среди них Кровосос Заморский и страшный Нептун. А гвоздем шоу, разумеется, являются самые маститые байкеры «Ночных волков» — от того, что они творят, у зрителей просто захватывает дух.

«Мне понравились мотоциклисты. Они такой крутой трюк делали, к нему нужно готовиться пять лет. То есть не пять, а 10 лет, чтобы так получилось», — поделился один из зрителей.

bikecenter-elki.ru

Несмотря на то, что к началу представлений столбик термометра приблизился к отметке −15 градусов, байк-центр в Нижних Мневниках был забит родителями с детьми до отказа — это главный показатель того, что шоу удалось.

Знаменательно, что в этом году исполняется ровно 20 лет с того момента, как Александр «Хирург» начал устраивать новогодние елки для детей.

«Неисчерпаемый творческий ресурс брошен на создание таких программ. Для того чтобы дети, уходя отсюда, дарили мне свои объятия, теплые слова, эмоции. Силы вдыхает в тебя — и ты уходишь отсюда преображенным», — сказал Александр «Хирург» Залдастанов.

bikecenter-elki.ru

Елки в байк-центре «Ночных волков» будут идти до конца новогодних праздников.

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