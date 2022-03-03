Гидротехническое сооружение очистили на Черном ручье в Балашихе

Засор гидротехнического сооружения устранили в Балашихе. В работах было задействовано девять человек. Для промывки трубы использовали специальную технику — каналопромывочный автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

Депутат Балашихи Александр Евсюткин занимается техническим дайвингом больше 10 лет и уже не первый раз участвует в таких мероприятиях. На Черном ручье Александр работал второй раз.

Источник фото: телеканал «360»

«Переливной колодец очень сильно заилен, причем ил плотный — вместе с мусором, который, к сожалению, от людей, которые выбрасывают его в воду, также от рыбаков остается немало мусора, потому что не все за собой убирают. Этот мусор скапливается в переливном колодце, основной трубе, сооружение заиливается и получается очень плотная пробка, которая как раз-таки препятствует свободному току воды», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

Источник фото: телеканал «360»

Засор удалили, на работы ушло полтора часа. Всего в Балашихе насчитывается 59 водоемов и 24 гидротехнических сооружения. Их регулярно обследуют специалисты, которые следят за состоянием дна и грунта, а также устраняют загрязнения в водопропускных трубах.