Подмосковье 21 августа 2023, 18:09 Гидроизоляцию начали делать на путепроводе Октябрьского проспекта в Люберцах Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

На Октябрьском проспекте в Люберцах приступили к устройству гидроизоляции на пролетном строении строящегося путепровода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Реклама

Ранее строители смонтировали 140 балок пролетного строения путепровода.

«После устройства гидроизоляции приступят к укладке асфальтового покрытия, а также установке барьерного и перильного ограждения на путепроводе. Сейчас строительная готовность искусственного сооружения составляет 80%», — уточнили в ведомстве.

Открыть движение по путепроводу длиной 473 метра планируется в сентябре 2023 года. Трасса перераспределит потоки машин в районе загруженных перекрестков на Красной и Смирновской улицах. Время проезда по дороге сократится на 20-30 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину, что вблизи линий МЦД в Подмосковье строят четыре важных путепровода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».