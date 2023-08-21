21 августа 2023, 18:09
Гидроизоляцию начали делать на путепроводе Октябрьского проспекта в Люберцах
На Октябрьском проспекте в Люберцах приступили к устройству гидроизоляции на пролетном строении строящегося путепровода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Ранее строители смонтировали 140 балок пролетного строения путепровода.
«После устройства гидроизоляции приступят к укладке асфальтового покрытия, а также установке барьерного и перильного ограждения на путепроводе. Сейчас строительная готовность искусственного сооружения составляет 80%», — уточнили в ведомстве.
Открыть движение по путепроводу длиной 473 метра планируется в сентябре 2023 года. Трасса перераспределит потоки машин в районе загруженных перекрестков на Красной и Смирновской улицах. Время проезда по дороге сократится на 20-30 минут.
Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину, что вблизи линий МЦД в Подмосковье строят четыре важных путепровода.
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