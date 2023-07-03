Подмосковье 03 июля 2023, 18:30 Гидроиспытания провели более чем на 37% тепловых сетей Подмосковья перед новым отопительным сезоном ГКУ МО "МОС АВС"

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В Московской области готовят теплосети к новому отопительному сезону. По состоянию на 3 июля в Подмосковье проверили 37% объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

«Всего в период с 4 апреля по 30 июня осуществлено 1296 выездов оперативных групп ГКУ МО „МОС АВС“ для участия в работе комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверки проходят в населенных пунктах 58 муниципальных образований», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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По его словам, гидроиспытания провели на теплотрассах общей протяженностью 4026 километров из 10840 имеющихся в регионе. Специалисты обнаружили 130 утечек. После устранения недочетов объекты осмотрят повторно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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