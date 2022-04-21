Гидравлические испытания первой линии очистных сооружений начали в Щелкове

В городском округе Щелково стартовали гидравлические испытания первой линии межрайонных очистных сооружений.

Щелковские межрайонные очистные сооружения расположены на двух земельных участках общей площадью 64 гектара и являются крупнейшим в регионе объектом коммунального хозяйства.

«Сегодня мы начинаем поэтапное заполнение гидротехнических сооружений первой линии для последующего проведения комплексных гидравлических испытаний Щелковских очистных, реконструкция которых осуществляется в рамках Федеральной Программы „Оздоровление Волги“. Эта программа стоит у нас на особом контроле, начиная с начала 2020 года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Министр также выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который поддержал финансирование проекта, а также Минстрою России и правительству РФ за выделенные средства.

Мощность очистных сооружений в данный момент составляет 320 тысяч кубометров в сутки. В рамках реализации проекта производительность очистных сооружений вырастет на 80 тысяч кубометров в сутки.

Работы на объекте ведутся круглосуточно без остановки производственных мощностей. Каждый день там работают около 900 человек и более 100 единиц техники.

Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по первой линии и продолжается монтаж технологического оборудования второй и третьей линий. После проведения комплексных пусконаладочных работ первая линия будет запущена в промышленную эксплуатацию.

Специалисты также занимаются устройством сетей и монтируют электрооборудование. Близки к завершению работы по прокладке наружных сетей для хозяйственных нужд.

Реконструкция очистных сооружений в Щелкове позволит улучшить экологическую обстановку бассейна реки Волги, снизит неприятный запах в районе сооружений и позволит увеличить мощности для подключения к ним нового жилого фонда.