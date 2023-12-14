Подмосковье 14 декабря 2023, 11:09 Гибкие газовые подводки заменили почти в 85 тысячах квартир Подмосковья за год ГЖИ МО

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Итоги акции по газовой безопасности «Гибкая подводка» подвели в Подмосковье. С начала года инспекторы проконтролировали замену устаревших элементов газового оборудования в 84,8 тысячи квартирах Подмосковья. По словам руководителя ГЖИ Московской области Ольги Фединой, оборудование заменили почти в пяти тысячах квартир, куда ранее не было доступа.

Только за последний месяц Госжилинспекция проконтролировала замену 7,9 тысячи подводок. Хозяева были готовы к визиту и предоставили мастерам доступ.

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Среди лидеров по количеству замененных газовых подводок оказались Коломна, Лобня, Домодедово, Лосино-Петровский и другие округа.

«Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года», — подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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