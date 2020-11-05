ГИБДД Подмосковья начала записывать на прием по телефону из-за сбоев на портале госуслуг

Госавтоинспекция Подмосковья начала принимать жителей по предварительной телефонной записи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подать заявки можно будет в любой день, помимо воскресенья и понедельника. По телефону жители могут записаться, например, на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта.

Ранее в электронные сервисах МВД начались массовые сбои. Это обернулось большими «живыми» очередями в октябре.

Дело в том, что портал gosuslugi.ru выдавал техническую ошибку при записи, не позволяя выбрать время посещения.

Напомним, что с 29 августа регистрировать автомобили начали в офисах МФЦ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.