facebook_pixel
    05 ноября 2020, 10:08

    ГИБДД Подмосковья начала записывать на прием по телефону из-за сбоев на портале госуслуг

    Анастасия Аброськина

    Жители Подмосковья смогут записаться на регистрацию автомобиля или выдачу водительских прав по телефону областной Госавтоинспекции. Служба начала принимать заявки таким способом из-за сбоев на сайте госуслуг.
    ГИБДД Подмосковья начала записывать на прием по телефону из-за сбоев на портале госуслуг

    Госавтоинспекция Подмосковья начала принимать жителей по предварительной телефонной записи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Подать заявки можно будет в любой день, помимо воскресенья и понедельника. По телефону жители могут записаться, например, на сдачу экзаменов, выдачу прав и регистрацию транспорта.

    Ранее в электронные сервисах МВД начались массовые сбои. Это обернулось большими «живыми» очередями в октябре.

    Дело в том, что портал gosuslugi.ru выдавал техническую ошибку при записи, не позволяя выбрать время посещения.

    Напомним, что с 29 августа регистрировать автомобили начали в офисах МФЦ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.