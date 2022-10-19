«Героями себя не чувствуем». Полицейские спасли от пожара 50 жильцов дома во Фрязине | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:56 «Героями себя не чувствуем». Полицейские спасли от пожара 50 жильцов дома во Фрязине

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В дежурную часть полиции Фрязина поступил сигнал о возгорании в доме на Советской улице. Полицейские патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия первыми и сразу начали эвакуацию дома.

Полицейские оценили обстановку и незамедлительно начали спасать жителей горящего дома. В квартире на третьем этаже полыхал огонь. С соседнего балкона слышны были крики о помощи.

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Сотрудники полиции забежали в подъезд, начали стучать во все квартиры, чтобы проинформировать людей о пожаре. Полицейские выводили людей, выносили на руках детей и домашних животных.

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«Понимали, да, опасно, поэтому два сотрудника у нас находилось снизу, с нами на голосовой связи, на рациях. А мы со старшим сержантом Евтиховым на расстоянии вытянутой руки поднимались, стараясь не терять друг друга из виду», — рассказал инспектор ОБППСП МУ МВД России «Щелковское» Александр Тарасов.

После того, как всех людей вывели на улицу, полицейские предложили пенсионерам и женщинам с детьми пойти в ближайший отдел полиции, откуда и прибыли сотрудники. Там люди смогли согреться и немного успокоиться.

«Героями себя не чувствуем. Выполняли свою работу, инструкции. Главное, что все остались живы и целы», — отмечают полицейские.

Всего из дома эвакуировали 50 жителей. В квартире, где начался пожар, был найден погибший мужчина. Сотрудники МВД оставались на месте инцидента до полной ликвидации огня.