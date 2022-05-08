Героям нашего времени. Памятные доски участникам спецоперации на Украине установили в Чехове

У чеховской гимназии № 7 открыли мемориальную доску в память о выпускнике гимназии Антоне Ситникове. Он погиб во время спецоперации на Украине.

Антон блестяще окончил Костромскую академию радиационной, химической и биологической защиты. После учебы продолжил службу по контракту в Саратовской области. После начала спецоперации был направлен на одно из самых сложных направлений — в район города Изюма. Антон погиб в бою, прикрывая своих товарищей. За проявленный героизм молодой офицер был посмертно представлен к ордену Мужества.

Имя еще одного героя, который ценой своей жизни спас двух тонущих девушек, Алексея Середича, увековечили на бульваре Воинской Славы. Здесь высадили деревья и установили именные таблички.

«К сожалению, совсем молодые ребята покидают нас. Самые лучшие уходят раньше всех. Я надеюсь, что и те, кто присутствует на мероприятии, и те, кто будет приходить в этот сквер, будут смотреть на эти таблички и вспоминать подвиги этих совсем юных защитников нашего Отечества», — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Идея увековечить память героев пришла восьмикласснице школы номер № 3 Елизавете Желтовской. Ее инициативу поддержали и теперь на бульваре Воинской Славы, напротив памятника Героям Великой Отечественной появилась Аллея героев нашего времени.