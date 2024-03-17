Подмосковье 17 марта 2024, 18:00 Герой СВО Игорь Старовойт проголосовал на президентских выборах в Серпухове

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Герой СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт проголосовал на выборах президента России в Серпухове. Сам мужчина проживает в деревне Большое Грызлово.

Игорь Старовойт участвовал в специальной военной операции в прошлом году, получил серьезное ранение, лишился ноги, но продолжает жить полноценной жизнью. Он прошел курс реабилитации, ему установили современный протез.

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Сейчас он служит в военкомате, в этом году завоевал серебро международного кубка по паралимпийскому пауэрлифтингу. На избирательный участок он пришел с женой и маленьким сыном.

«Выборы — это очень ответственное мероприятие, важный день в истории нашей страны. Мы пришли проголосовать за будущее, за будущее наших детей, за мирное небо над головой», — рассказал Игорь Старовойт.

Он также призвал отнестись к выборам с особой ответственностью, поскольку сейчас Россия продолжает проведение СВО.

«Эти выборы в этом году — особенные. Они проходят во время специальной военной операции, в такое тяжелое время для нашей страны. Нужно отнестись с полной серьезностью и ответственностью», — подытожил мужчина.

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