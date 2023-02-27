Подмосковье 27 февраля 2023, 10:06 Герой СССР Владимир Гасоян выступил на уроке мужества для школьников в Домодедове

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Урок мужества прошел в школе № 2 в Домодедове. Перед учениками выступил герой СССР Владимир Гасоян. В 1983 году он смог обезвредить террористов, напавших на членов экипажа рейса Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград.

Владимир Гасоян был штурманом на самолете. Террористов было девять — они требовали лететь в Турцию, когда лайнеру пришлось уходить на запасной аэродром в Тбилиси.

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«Террористы поставили бортпроводницу к двери кабины пилотов, сами спрятались за ней. В „глазок“ проверяющий увидел, что стоит бортпроводница. Он ей дверь открыл. Как только дверь открылась, бортпроводницу преступники швырнули назад, а сами прошли в кабину», — рассказал он.

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В это время штурман соблюдал все правила полета, находясь за шторкой кабины. Террористы не заметили его, и он смог обезвредить двоих нападавших и закрыть дверь. Пока злоумышленники замешкались, он сообщил о происшествии на землю. В это время бортпроводница Ирина Химич отвлекала внимание.

«Террористы метались по салону, спрашивали, куда летим. Я говорю: в Турцию, в Турцию! Но сама видела, что мы ни в какую Турцию не летим, а садимся в Тбилисском аэропорту», — поделилась она.

На земле террористов обезвредили спецслужбы, заложников освободили. За мужество Владимир Гасоян получил «Звезду Героя», а Ирина Химич — орден Красной Звезды.

Встречу со школьниками организовал «Совет отцов». По словам представителя движения Давида Каграманяна, такие мероприятия воспитывают школьников лучше любых книг.

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