Подмосковье 09 марта 2024, 14:06 Герой Советского Союза Геннадий Зайцев провел «Урок Мужества» в Подольске Unsplash

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В Подольске прошел «Урок Мужества» для школьников. Герой Советского Союза Геннадий Зайцев выступил перед учениками и поделился своей историей и опытом службы.

Концертный зал на 750 человек заполнили школьники, кадеты и юнармейцы. Мероприятие началось минутой молчания в память о героях России. Главная тема «Урока Мужества» — рассказы о людях, совершавших подвиги во имя родины. Особый гость встречи — командир спецподразделения «Альфа» Геннадий Зайцев, который поделился уникальным опытом своей службы.

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«Подольчанам я хочу сказать, что они очень ответственные люди. Здесь, особенно в Климовске предприятия. Они многое делали для нашего подразделения. Оружие, защитные средства. Мы очень благодарны за это. Их руками сделано многое для нашего подразделения», — поделился Геннадий Зайцев.

Кульминацией мероприятия стал показ фильма «Командир», автобиографической ленты о жизни и службе Геннадия Зайцева. По окончании фильма зал аплодировал стоя, а после желающие делали фото с легендарным командиром.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил ответственность подольчан и их важную роль в поддержке страны. Встреча с героями вызвала восторженный отклик у жителей, демонстрируя их глубокое уважение к тем, кто служит родине.

«Здесь присутствует наше подрастающее поколение, которое сейчас сделало свой выбор в сторону поддержки своей страны, своей малой Родины, сейчас ребята, который стали юнармейцами, кадетами, в будущем, скорее всего станут курсантами, в подавляющем большинстве. И возможность встретиться с настоящими героями», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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