Герой России Виктор Рень расскажет подмосковной молодежи о подготовке космонавтов

Герой России Виктор Рень проведет встречу с молодежью Подмосковья. Он расскажет о подготовке космонавтов и работе ЦПК имени Гагарина, где служит уже более 40 лет.

Встреча пройдет 14 апреля в Музее техники Вадима Задорожного. Мероприятие посвятили 61-й годовщине полета человека в космос. Рень встретится с участниками регионального движения «Юнармия» и других военно-патриотических организаций Подмосковья. Он расскажет о том, что изменилось с эпохи «первых», как работает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и чем российские ученые и космонавты продолжают удивлять мировую отрасль.

Герой России Виктор Рень является инструктором-испытателем авиационно-космической техники. Он служит в ЦПК более 40 лет. Рень участвовал в сложных научных и медицинских экспериментах, а также устанавливал пределы человеческих возможностей в экстремальных климатических условиях. На его счету более 900 полетов в лаборатории и свыше 400 часов в невесомости.

Встреча с подмосковной молодежью откроет цикл «Диалогов с Героями». Всего до конца 2022 года пройдет 12 встреч. Всероссийский проект реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Организаторы — Общественная палата и Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Во время каждой встречи для участников проведут экскурсию по экспозициям Музея техники Вадима Задорожного в Архангельском. Своим опытом с молодыми людьми поделятся Герои СССР и России, среди которых будут участники Чеченской, Афганской и Крымской кампаний, а также ветераны боевых действий. Каждый сможет узнать то, что ему по-настоящему интересно. Также предусмотрено участие в «Диалогах» медийных персон и российских артистов. В этом году к проекту присоединятся более пяти тысяч человек.