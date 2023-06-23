Подмосковье 23 июня 2023, 03:30 Военнослужащие из Балашихи присоединились к акции «Свеча памяти» у Музея Победы в Москве Пресс-служба Росгвардии

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Бойцы отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского из Балашихи приняли участие в акции «Свеча памяти» у музея Победы в Москве, посвященной Дню памяти и скорби. На мероприятии зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.

Участники акции почтили память погибших на войне советских солдат и жителей ровно в полночь 22 июня. Ветераны ВОВ Василий Гаврилович Пронин и Мария Михайловна Рохлина и начальник центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Александр Белоглазов зажгли факел от Вечного огня и передали пламя присутствующим.

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Из свечей выложили изображение красноармейца на фоне московского Кремля. На фасаде главного здания Музея Победы запустили видеоролик на тему Великой отечественной войны.

«Я горд от того, что принял участие во Всероссийской акции „Свеча памяти“. Сегодня мы почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне: и тех, кто шёл в атаку, защищая Родину, и тех, кто днями и ночами нес трудовую вахту. В этот день как никогда чувствуется преемственность поколений», — сказал полковник Александр Белоглазов.

Также в рамках акции выступил военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и солистка Екатерина Линковская. Кроме того, победитель проекта «Главные детские песни» Кирилл Томилин исполнил композицию «Не забывайте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников храмов Зарайского кремля за поддержку бойцов СВО и их семей.

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