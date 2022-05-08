Герои возвращаются домой. Останки бойца-красноармейца перезахоронили в Лосино-Петровском

На гражданском кладбище в Лосино-Петровском состоялось перезахоронение останков красноармейца Егора Селиванова, погибшего в 1943 году. Долгие 78 лет семья считала его без вести пропавшим.

Останки Егора Селиванова поисковики отряда «Старая Гвардия» обнаружили при обследовании урочища Поречье в Кировском районе Ленинградской области. Документы солдата сохранились хорошо: военный билет и справка о ранении. Именно благодаря этому стало возможным опознание героя.

Командир отряда «Рубеж-2018» Сергей Власюк отметил, что поисковая деятельность заканчивается сегодня, то есть когда они уже уверены, что красноармейца захоронили.

В рамках всероссийского проекта «Дорога домой» останки воина передали родственникам для церемонии захоронения с отданием воинских, церковных и гражданских почестей.

Николай Крюков, правнук Егора Селиванова, заявил, что это важно — хранить память о павших предках, которые защищали Родину.

«Мы же потомки тех людей. Мы должны помнить, во-первых, своих родственников, не забывать. И вообще, это дань любому павшему воину», — сказал правнук.

Заместитель главы Лосино-Петровского Вера Алексеева подчеркнула, что это очень важное мероприятие.

«Герои возвращаются домой. Я считаю, что мы должны продолжать эту работу. Беречь и сохранять память о героях. Это наш святой долг. Потому что ценой своей жизни они обеспечили нам мир», — сказала она.

Церемонию посетили десятки жителей округа, а также военные и юнармейцы. Останки Егора Селиванова захоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями.