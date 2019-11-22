Герои сказок вдоль тропинок, беседки, лавочки, сосна. Зона отдыха на месте непроходимой чащи появилась в Черноголовке

В лесу, на территории Военно-технического музея в Черноголовке, открылся «Ивановский парк». Трудно поверить, но еще год назад на этом месте было болото и бурелом. В короткие сроки территорию очистили от лесных завалов и мусора, оборудовали пешеходные тропинки и теперь здесь, на природе — комфортное место отдыха.

«Мало сказать, что мы довольны. Наверное, мы очень довольные, что в свободное время, когда пойдем на пенсию, можно прогуливаться. И вообще приятно, что за лесом ухаживают, а не бросили его на произвол судьбы. Нам хорошо, лесу хорошо и гостям хорошо», — поделилась жительница села Ивановское.

Источник фото: телеканал «360»

Инвесторы вложили в проект 70 миллионов рублей. В парке установили лавочки, беседки, игровую площадку, оборудовали место для пикника. А вдоль тропинок расположились скульптуры героев русских сказок.

Источник фото: телеканал «360»

«Ивановский парк» Военно-технического музея — это первый опыт государственно-частного партнерства в рамках проекта «Парки Подмосковья».

«Это фонд «Содействие», технический Музей Славы, конно-спортивный комплекс. Это как раз юридические лица, которые в этом проекте участвовали. И я не просто так сказал, что это государственно-частное партнерство. Это как раз тот вид организации, который позволяет государству и частным инвесторам сделать для людей как можно больше», — сказал руководитель благотворительного фонда «Содействие» Вячеслав Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

Концепция развития Ивановского парка дает возможность отдохнуть с комфортом и пользой — ведь рядом «Военно-технический музей» и «Конно-спортивный комплекс «Ивановское» с их уникальным опытом и базой.

«При проектировании парка мы специально делали акцент на природосберегающих, экологических технологиях. И, если вы обратили внимание, что дорожки не асфальтированы, а с мягким покрытием. И все это учитывает биологическую систему и позволяет и лес сохранить, и сделать отдых комфортным для населения», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Источник фото: телеканал «360»

На территории открылся мини-приют для собак, а летом здесь появится зоопарк. И это только первый этап, пока освоено 20 гектаров, а в дальнейшем парк расположится на площади 80 гектаров.

Источник фото: телеканал «360»

Первые тематические программы на территории «Ивановского парка» пройдут уже в декабре. Гостей здесь ждут на новогодние и рождественские праздники.