Подмосковье 11 декабря 2022, 22:08 Герои России вручили значки новым юнармейцам в Лотошине

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Торжественное принятие в ряды юнармейцев состоялось в Лотошине. Со сцены ДК «Лотошино» прозвучали напутственные слова от Героев России.

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Также для собравшихся прошел яркий патриотический концерт.

К мероприятию решили приурочить еще одно событие — объявление об открытии реабилитационного центра в округе.

«Мы предлагаем здесь, у нас, на лотошинской земле открыть реабилитационный центр, потому что помощь солдатам как никогда нужна сейчас», — сказала глава г. о. Лотошино Екатерина Долгасова.

Реабилитационный центр для инвалидов боевых действий «Солдатское сердце» около 30 лет помогает вернуться к активной жизни людям, которые получили тяжелые ранения. В последние годы количество раненых не уменьшается, а возможности центра ограничены. Чтобы его разгрузить, в Лотошине решили создать аналогичный центр. Инициативу обсудят на заседании Мособлдумы.

«И нам нужна помощь, чтобы люди в такой атмосфере, в лучшем экологическом районе Московской области проходили социализацию, реабилитацию», — отметил председатель правления региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане» Михаил Яшин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в военном госпитале под Солнечногорском.

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