Герои нашего времени. Губернатор Подмосковья поздравил работников скорой помощи

День работника скорой медицинской помощи установили в России 28 апреля. В этот день в 1898 году появилась первая служба скорой помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных сотрудников службы с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

Губернатор отметил, что во время пандемии нагрузка на скорую помощь увеличилась в несколько раз. Сейчас от жителей области поступает огромное количество вызовов, бригады медиков сегодня работают без отдыха.

«Фельдшеры, медсестры и медбратья, водители скорой, вы — герои нашего времени. Профессионалы, умеющие мгновенно принимать решения», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона поздравил работников с праздником и пожелал здоровья.

Сделать 28 апреля датой профессионального праздника предложил во время своего видеообращения Владимир Путин. Именно эту дату президент выбрал, потому что 28 апреля в стране появились скорые.

В этот же день подмосковным подстанциям скорой помощи передали 16 новых реанимобилей, оснащенных медицинским оборудованием. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметр.