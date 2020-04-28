Герои нашего времени. Губернатор Подмосковья поздравил работников скорой помощи
Губернатор отметил, что во время пандемии нагрузка на скорую помощь увеличилась в несколько раз. Сейчас от жителей области поступает огромное количество вызовов, бригады медиков сегодня работают без отдыха.
«Фельдшеры, медсестры и медбратья, водители скорой, вы — герои нашего времени. Профессионалы, умеющие мгновенно принимать решения», — отметил Андрей Воробьев.
Глава региона поздравил работников с праздником и пожелал здоровья.
Сделать 28 апреля датой профессионального праздника предложил во время своего видеообращения Владимир Путин. Именно эту дату президент выбрал, потому что 28 апреля в стране появились скорые.
В этот же день подмосковным подстанциям скорой помощи передали 16 новых реанимобилей, оснащенных медицинским оборудованием. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметр.