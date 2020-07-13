Рядом с одной из многоэтажек подмосковной Балашихи появился детский уголок «В гостях у сказки». Придумала его местная жительница Тамара Коротких во дворе дома № 4 на улице Дмитриева. Такое пространство с цветами и скульптурами героев мультфильмов уже можно найти в микрорайоне Алексеевская роща.

Источник фото: Константин Роик

Клумбы под окнами Тамара Коротких облагораживает уже шесть лет. Ее выбрали старшей по дому, и она решила изменить облик дворика.

Поселившись, с первого дня потихоньку стала благоустраивать и до сих пор совершенствую. Попросила управляющую компанию привезти землю — сделали, спасибо большое. И начала выращивать кустарники. Некоторые я из леса брала, а другие покупала Тамара Коротких.

По профессии она инженер-химик. В Балашиху переехала, когда вышла на пенсию, чтобы быть поближе к детям. Раньше Тамара Коротких работала на нефтезаводе Омска.

Источник фото: Константин Роик

Здесь появились еще и мягкие игрушки. По словам пенсионерки, улыбки детей дарят ей радость и новые силы.

Я люблю двигаться и что-то делать, а потом видеть результаты труда. И еще хочу, чтобы вокруг было красиво, поэтому готова тратить свои силы, время на благоустройство. Детям эта сказочная полянка нравится. И взрослые восхищаются, проходя мимо Тамара Коротких.

Источник фото: Константин Роик

Первыми во дворе появились кустарники. Некоторые из них уже стали живой изгородью. Найти здесь удастся розы, пионы, лилии, гортензии, ландыши, ромашки, хризантемы, турецкую гвоздику и не только. Всего более 30 видов растений.

Еще два года назад Тамара Коротких стала финалистом конкурса «Мой двор — моя гордость!», а позже — уже победителем. Теперь ее цветник становится только шире.