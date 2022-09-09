Восстановление гидроизоляции двух домов проверили в Ступине | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Восстановление гидроизоляции двух домов проверили в Ступине

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Межпанельные швы герметизировали в девятиэтажке на улице Правды в поселке Михнево и пятиэтажном доме по улице Пролетарской в поселке Усады городского округа Ступино. Управляющая компания «Татариновское ЖКХ» провела работы по требованию Госжилинспекции Подмосковья.

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Неисправности в стыках фасадных панелей двух домов сотрудники ведомства зафиксировали на осмотре готовности жилого фонда округа Ступино к зиме. Оба дома оказались не готовы к холодам.

В установленный системой срок управляющая компания провела работы по герметизации межпанельных швов по обоим адресам. Для обработки всех поврежденных стыков привлекли автовышку. Процесс работ зафиксировали на фото и отчитались о своевременном выполнении.

«Межпанельные швы особо подвержены естественному износу, а в холодный сезон их неисправность может стоить жителям существенных теплопотерь. При этом ремонтировать данные элементы конструкции можно только в теплый период, поэтому так важно уложиться в указанные сроки и до холодов провести качественную герметизацию», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Отопительный сезон в Подмосковье стартует 12 сентября по поручению губернатора Андрея Воробьева. В первую очередь тепло придет в школы, детские сады и больницы, затем потеплеют батареи и в квартирах.

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