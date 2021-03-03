Герман Потапчук официально вступил в должность главы городского округа Власиха

В городском округе Власиха состоялась инаугурация Германа Потапчука. Его избрали на заседании местного Совета депутатов 26 февраля. 3 марта глава округа принял присягу во Дворце культуры и приступил к исполнению своих полномочий.

Первые поздравления для нового главы зачитали от губернатора Московской области.

«Власиха — стратегически важный муниципалитет, где живут военнослужащие и их семьи. На такой территории заботы и внимания никогда не бывает много. Желаем вам успешно справиться со сложными задачами и внести достойный вклад в развитие округа и Подмосковья», — говорится в поздравлении губернатора.

К поздравлениям присоединился и депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

«Желаем успехов новому главе. Так, чтобы самым главным успехом была благодарность жителей. Это понимание и оценка жителями той работы, которая проделывается муниципальной властью. Мы будем ждать и помогать главе добиваться этих результатов», — сказал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«Будем заниматься всеми текущими вопросами, связанными с обеспечением жителей всеми коммунальными, транспортными услугами на высоком уровне», — сказал глава г. о. Власиха Герман Потапчук.

На должность главы Герман Потапчук назначен на пять лет. В первоначальных планах — приступить к проектам строительства образовательных и медицинских учреждений в округе.