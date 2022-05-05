Георгиевскую ленту длиной 50 метров пронесли по улицам Дубны

Молодежно-патриотическую акцию «Георгиевская лента» провели в Дубне в преддверии Дня Победы.

Георгиевскую ленту длиной 50 метров пронесли по улицам города школьники, студенты, юнармейцы, волонтеры, активисты, общественники и депутаты.

О событиях, происходивших в поселке Большая Волга в начале войны, о налетах немецкой авиации на важный стратегический объект — Иваньковскую гидроэлектростанцию, о зенитных орудиях, защищавших сооружения канала и поселок с воздуха, говорили на торжественном митинге.

«Это наша история, которую нужно знать и помнить», — подчеркнул глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

В завершение патриотической акции участники возложили цветы к мемориалу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.