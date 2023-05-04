04 мая 2023, 15:10
Георгиевские ленточки раздали жителям Подмосковья на вокзалах МЖД в преддверии 9 Мая
Ко Дню Победы на вокзалах Белорусском, Павелецком и Ярославском раздали георгиевские ленточки. В том числе их получили пассажиры, прибывшие из Московской области, сообщили в региональном минтрансе.
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» подразумевает не только раздачу праздничных символов, но и их демонтрация на мониторах вокзальных комплексов. Там показывают видеоролик «Красная гвоздика».
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Аналогичные мероприятия проходят на вокзалах в Брянске, Курске, Орле, Калуге, Смоленске и Туле.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги апрельского субботника. Глава региона предложил запустить информационную кампанию, чтобы сохранить чистоту на общественных территориях.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
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