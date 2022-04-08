Геологи Подмосковья добыли полезные ископаемые почти на 14 млрд рублей за год

Компании Подмосковья добыли полезные ископаемые на 13,7 миллиарда рублей за прошлый год. Это на 7,2% больше, чем в 2020-м. Об этом говорят данные Мосстата.

За первые два месяца компании Московской области добыли минеральное сырье на 1,8 миллиарда рублей — на 41,1% больше, чем в тот же период прошлого года.

Преимущественно это камень, песок и глина. Сырье применяют для строительства домов, предприятий и дорог. В их добычу и в прибыль от нее внесли свой весомый вклад геологи.

Также в Подмосковье за прошлый год оказали услуги в области добычи полезных ископаемых на 310,1 миллиона рублей, что на 23,7% больше, чем в 2020-м.

За январь–февраль этого года таких услуг оказали на сумму 39,8 миллиона рублей. Значительная часть этого — геологические исследования.

Ранее стало известно о том, что группа ученых Арктического и Антарктического научно-исследовательского института добыла образцы древнего льда. По предварительным оценкам, возраст составляет почти 600 тысяч лет.