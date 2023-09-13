13 сентября 2023, 17:41
География России стала темой «Разговоров о важном» в школах Лобни на этой неделе
В школах городского округа Лобня возобновились «Разговоры о важном». На этой неделе темой урока стала география России и уникальное разнообразие ее природных зон.
Занятие под названием «Там, где Россия» посвятили географии. Педагоги рассказали школьникам, что страна является самой большой в мире. Ее уникальность — в географическом положении, в разнообразии природных зон, рельефов, растений и животных. Но главное достояние России — это люди.
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В рамках классного часа «Разговоры о важном» ученики лобненских школ также посмотрели видеоролики о красоте необъятной Родины и решили интерактивные задания.
К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.
Лобня
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