Подмосковье 13 сентября 2023, 17:41 География России стала темой «Разговоров о важном» в школах Лобни на этой неделе Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

В школах городского округа Лобня возобновились «Разговоры о важном». На этой неделе темой урока стала география России и уникальное разнообразие ее природных зон.

Занятие под названием «Там, где Россия» посвятили географии. Педагоги рассказали школьникам, что страна является самой большой в мире. Ее уникальность — в географическом положении, в разнообразии природных зон, рельефов, растений и животных. Но главное достояние России — это люди.

Реклама

В рамках классного часа «Разговоры о важном» ученики лобненских школ также посмотрели видеоролики о красоте необъятной Родины и решили интерактивные задания.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.