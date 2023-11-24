Подмосковье 24 ноября 2023, 15:58 Географический диктант провели в семейном центре в Лобне Телеканал «360»

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Географический диктант впервые провели в центре помощи семье и детям «Лобненский». Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 40 вопросов.

Географический диктант призван повысить интерес к этой науке. Специалисты семейного центра привлекли к участию в акции семьи, получающие социальные услуги. Модератором площадки стала руководитель службы постинтернатного сопровождения выпускников Оксана Пашнина.

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Напомним, центр помощи семье и детям «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Там занимаются профилактикой безнадзорности и беспризорности, оказанием социальной помощи и реабилитацией несовершеннолетних в возрасте от трех до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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