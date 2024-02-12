Подмосковье 12 февраля 2024, 12:28 Географические чтения прошли в школе № 5 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Общегородские географические чтения «Русская усадьба — культурное наследие России» прошли в школе № 5 в Лобне. Мероприятие проводят в округе пятый год подряд.

Школьники представили исследовательские работы по русским усадьбам, где жили когда-то выдающиеся деятели страны: ученые, музыканты, писатели и другие. Особое внимание уделили архитектурным особенностям построек и их внутреннему убранству. Обсудили и особенности крестьянской усадьбы.

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Главной задачей географических чтений в Лобне стало привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности и повышение интереса к культуре, истории и географии России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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