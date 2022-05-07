Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в возложении цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии в подмосковной деревне Аносино. Мемориал посвящен солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино. В церемонии участвовали ветераны органов прокуратуры.

Памятник расположен на территории санатория работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра». В 1941 году в этом районе дивизия под командованием генерал-майора Ивана Биричева остановила наступление фашистов на Москву, после чего началось контрнаступление Советской армии на Запад. Ровно год назад Игорь Краснов посетил открытие памятника.

На церемонии возложения цветов генпрокурор обратился к коллегам и ветеранам.

«Год назад мне выпала честь открыть этот памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые обороняли Москву в декабре 1941 года. Сегодня, в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мы по традиции чествуем наших героев. Данный мемориал — воплощение знаменитого девиза „Никто не забыт, ничто не забыто“», — произнес генеральный Краснов.

Он добавил, что в этом году Великая Победа празднуется «в особых условиях».

«Как и в годы Великой Отечественной войны, мы свято верим в то, что наше дело правое. Сейчас как никогда актуально напомнить, что мы никому не позволим сломить Россию, переписать историю наших героических предков», — подчеркнул Игорь Краснов.

Прокуроры всегда будут стоять «на страже непреходящих ценностей, завещанных доблестными победителями», заключил генеральный прокурор.