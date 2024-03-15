15 марта 2024, 18:27
Гендиректор НПО имени Лавочкина дистанционно проголосовал на выборах
Генеральный директор научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках Дмитрий Яременко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Участие в избирательном процессе он принял дистанционно.
«Отдельно хочется сказать слова благодарности разработчикам дистанционного голосования. Этот способ предоставляет очень удобные возможности нашим гражданам», — прокомментировал Яременко.
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Жители Химок могут выбрать удобный для себя способ голосования — как традиционное посещение избирательных участков, так и дистанционное голосование через интернет-портал Центральной избирательной комиссии России. Голосовать могут все россияне старше 18 лет.
В Химках работают 119 участковых избирательных комиссий, включая 118 постоянных и одну временную. На каждом участке присутствуют наблюдатели и муниципальные депутаты, которые контролируют честность и прозрачность проведения выборов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.
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