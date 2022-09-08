Генеральная уборка по просьбам жителей прошла в новостройке в поселке Свердловском | 360°

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Генеральная уборка по просьбам жителей прошла в новостройке в поселке Свердловском

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Госжилинспекция Подмосковья обязала управляющую компанию выполнить условия договора управления высотным разносекционным домом на улице Строителей в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа.

Сотрудники организации провели генеральную уборку и косметический ремонт, устранивший вандальные надписи на стенах подъездов. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Жительница новостройки, официально обратившаяся в Госжилинспекцию, назвала «ужасным» состояние дома 2019 года постройки. По словам заявительницы, управляющая компания не исполняет условия договора и «больше года не проводила косметический ремонт, а также генеральную уборку». На приложенных к заявлению фотоматериалах были отражены проблемы подъездов.

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После осмотра дома жилищные инспекторы адресовали сигнал жителей управляющей компании. В течение двух суток проблема была решена. Сотрудники ООО «СП-СанТехМонтаж» вышли

на объект и провели генеральную уборку всех подъездов дома. Вымыли окна, стены в местах сильных загрязнений, переходные деревянные двери, полы лестничных клеток, плафоны светильников на пожарной лестнице, в лифтовых и приквартирных холлах. Кроме того, сотрудники УК покрасили изуродованные вандальными надписями стены.

Управляющая компания отметила, что дом сдан в эксплуатацию только в марте 2020 года, предприятие старается в срок выполнять все правила по содержанию МКД и регулярно проводит «точечный ремонт и окрашивание стен для устранения результатов вандальных действий лиц, проживающих в доме.

«В соответствии с правилами эксплуатации жилого фонда ремонт подъездов УК обязана проводить не реже одного раза в пять лет или три года в зависимости от класса здания. В данном случае управляющая организация сроки соблюла, а вот к жильцам вопросы возникают. Практика показывает, что в основе качественного содержания многоквартирного дома всегда лежат совместные действия собственников и управляющей компании. Не получится уюта и комфорта без бережного отношения к общему имуществу со стороны жителей», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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