Подмосковье 20 августа 2023, 09:00 Генеральному директору Ростеха и почетному жителю Подмосковья Сергею Чемезову исполнился 71 год РИА «Новости»

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Генеральному директору корпорации «Ростех» и почетному жителю Подмосковья Сергею Викторовичу Чемезову исполнился 71 год. Российский политический деятель и экономист родился 20 августа 1952 года в городе Черемхово Иркутской области.

В 1975 году Чемезов окончил Иркутский институт народного хозяйства, затем он прошел высшие курсы при Военной академии Генштаба. Трудовую деятельность Сергей Викторович начал в 1980 году в экспериментально-промышленном объединении «Луч».

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В конце 90-х годов Чемезов занимал должность начальника штаба внеэкономических связей при управлении делами президента России, затем он руководил предприятиями «Промэкспорт» и Рособоронэкспорт. С 2007 года Сергей Викторович возглавляет государственную корпорацию «Ростех».

За многолетний труд Чемезов получил множество государственных и международных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней. В августе 2022 года постановлением губернатора Сергею Викторовичу присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

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