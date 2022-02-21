Генеральная уборка. Железнодорожный за неделю очистят от снега на 100%

Коммунальщики в Балашихе вовсю трудятся над уборкой снега. Микрорайон Железнодорожный уже очистили на 80%. До конца февраля рабочие сделают все, чтобы уже ничто не напоминало жителям о снежной зиме.

Город просыпается, а коммунальщики уже вовсю кропотливо трудятся. Тракторы выезжают на очистку улиц от снега уже в 04:00. Днем к работам подключаются дворники. Задача — распрощаться со всеми остатками снега до конца февраля, чтобы весна пришла в Железнодорожный без подтоплений.

Дефицита осадков зимой не наблюдалось, так что работать приходится усиленно. Команда «Жилкомсоюза» трудится чуть ли не круглыми сутками. И не зря. Ведь на своих территориях она уже почти закончила очистку.

«У нас уже убрано 70-75% в идеале, а так везде можно пройти, проехать. Дочищаем остатки. К 1 марта все доделаем с нашим коллективом, нашей командой», — заверил гендиректор УК «Жилкомсоюз» Мансур Фахрисламов.

Очистку от снега контролируют ежедневно. За уборкой в Железнодорожном следит и замглавы городского округа Балашиха Михаил Объедков. Вместе с ним «360» проверил дворы на улицах Пионерской и Струве. Убедились — Железнодорожный убран на 80%.

«Управляющие компании занимаются данным направлением: уборкой дворовых территорий, пожарных проездов, территорий общественного пространства, детских площадок, спортивных площадок. Основное, на что обращаем внимание с коллегами — это наледи на крышах», — рассказал глава Балашихи.

Работы во дворах уже почти закончены. Коммунальщики взялись за газоны: рыхлят снег и вывозят на специально отведенные полигоны. Всего администрация определила восемь таких снегосвалок в городе.