Подмосковье 13 апреля 2023, 10:26 Генеральная уборка дворов и улиц в Мытищах пройдет в апреле

Читать 360tv в

Общественные пространства приведут в порядок в Мытищах в апреле. Дворы и улицы подготовят к майским праздникам в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Порядок в каждом дворе наводят около 20 рабочих — от дворников до строителей. Они подметают проезды и тротуары, ремонтируют и красят детские и спортивные площадки, моют мусорные баки. Так, коммунальщики почти за три дня подготовили к весенне-летнему сезону двор на Силикатной улице около домов № 14, № 16 и № 16А.

Реклама

«Территория должна полностью соответствовать нормативным требованиям — наведена чистота и порядок. И все элементы, которыми пользуются жители, должны находиться в исправном состоянии», — рассказал генеральный директор Городского жилищно-эксплуатационного управления № 4 Николай Теплицкий.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал субботник, который пройдет 22 апреля в рамках месячника благоустройства. Участие в нем смогут принять все жители региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».