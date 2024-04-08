Подмосковье 08 апреля 2024, 14:26 Генеральная уборка дорог после зимы началась в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке территорий после зимы. В приоритетном порядке — ремонт ям, очистка покрытий от мусора, а также приведения в порядок посадочных площадок и остановок.

В работах задействуют не менее 3,5 тысячи машин. Согласно плану, генеральная уборка дорог завершится к 1 мая.

Реклама

«Также сейчас контролируем и ликвидируем лужи на дорогах — чистим ливневые канализации, разрываем канавы или устраняем механически», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

План работ сформировали для каждого округа. За качеством уборки будут следить через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».