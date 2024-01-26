Подмосковье 26 января 2024, 10:00 Гендиректору КТРВ и почетному гражданину Подмосковья Борису Обносову исполнилось 70 лет РИА «Новости»

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Борис Викторович Обносов родился 26 января 1953 года в Москве. Более 16 лет он проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королеве.

Известный ученый прошел путь от инженера кафедры Московского авиационного института до генерального директора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России. Благодаря ему в России создали одну из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России — Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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Борис Обносов является представителем Российской академии космонавтики имени Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук. На его счету более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

За свою деятельность ученый награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. В 2019 году ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.

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