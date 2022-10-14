Гендиректора АО «Композит» поздравили с 61-летием в Королеве | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 21:39 Поделиться Telegram

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Viber Гендиректора АО «Композит» поздравили с 61-летием в Королеве

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Генеральному директору компании «Композит» Александру Бересневу исполнился 61 год. Поздравить руководителя одного из ведущих градообразующих предприятий Королева приехал глава округа.

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«Спасибо вам большое от всей души за то, что вы настоящий профессионал и патриот города и предприятия», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Александр Береснев работает на предприятии 35 лет, около половины из которых — в качестве генерального директора. Под его руководством был создан уникальный комплекс металлургического производства, а численность сотрудников предприятия увеличилась вдвое. На встрече с главой города представили новый участок аддитивного производства, который открыли пару недель назад.

Также месяц назад «Композит» совместно с Технологическим университетом Королева открыл новую базовую кафедру «Аддитивные технологии». Ее возглавили специалисты предприятия.

«Этот шаг очень важен, это качественно новый шаг. Мы надеемся, что возникнет новая генерация выпускников Технологического университета, причем полезная не только для АО „Композит“, но и для тех предприятий, с которыми мы работаем», — сказал генеральный директор АО «Композит», почетный гражданин Королева Александр Береснев.

По словам генерального директора «Композита», будущие выпускники базовой кафедры «Аддитивные технологии» смогут стать ценными сотрудниками градообразующих предприятий Королева.

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