Подмосковье 15 марта 2024, 17:17 Гендиректор машиностроительного конструкторского бюро «Факел» в Химках проголосовал на выборах президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Генеральный директор химкинского машиностроительного конструкторского бюро «Факел» Виктор Доронин принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования.

Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» известно как первопроходец отечественного ракетостроения, а также производит продукцию для сферы здравоохранения и машиностроительного комплекса.

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Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта, и граждане могут проголосовать как через дистанционное электронное голосование, так и на избирательных участках. Избирательные комиссии открыты с 8:00 до 20:00. Для участия необходим паспорт и достижение возраста 18 лет.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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