«Геликон-опера» научит управленцев, как стать настоящими «Лидерами России»

Программа «Лидеры России» получила новую уникальную возможность для обучения победителей и финалисток популярного конкурса управленцев. В театре «Геликон-опера» им покажут, как пользоваться театральными техниками для формирования собственного стиля лидерства.

Программу подготовили Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и клуб «Эльбрус». Система аутентичного лидерства предполагает развитие новых качеств, необходимых для управленцев нового поколения, которые не хотят никому подражать.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров считает, что сильные лидеры, как и театр, формируют вокруг себя сообщество, которому транслируют общую систему ценностей. Новая программа «Театр компетенций» научит управленцев нового типа сформировать собственный стиль лидерства и поможет создать объединенную одной целью команду.

«Программа построена таким образом, что слушатели смогут не только научиться понимать людей, примеряя разные роли, но и создавать собственные сценарии — по сути, „дорожную карту“, которая поможет двигаться к достижению своей цели и при этом учитывать интересы других людей», — сказал Алексей Комиссаров.

По мнению начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, «Театр компетенций» научит управленцев главному — ставить себя на место человека, к которому ты обращаешься как к зрителю.

«Если наши чиновники и руководители самого разного уровня будут ставить себя на место зрителя — целевой аудитории, людей, ради которых они работают — то все изменения будут проходить эффективнее», — подчеркнул Новиков.

Три модуля новой программы пройдут в очном формате. Первый из них, «Театр лидерства», посвящен самопознанию и поможет выбрать основные инструменты формирования аутентичного лидерства.

В ходе второго, «Таланты и команды», участников научат, как формировать группы для общего проекта и раскрывать собственный потенциал.

В третьем модуле «Общее дело» будущих управленцев познакомят с принципами работы с разными сообществами с применением навыков работы творческих коллективов.

Новую программу уже прослушали 68 «Лидеров России». Директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России» и председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова уверена в том, что профессионализм труппы «Геликон-опера» поможет слушателям курса раскрыть ресурсы образного мышления.

«Любому управленцу важно работать с решением задач комплексно — на стыке отраслей и сфер деятельности, использовать междисциплинарный подход, занимая творческую позицию в проекте, как на программе „Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций“, так и за ее пределами», — подчеркнула Дьяконова.