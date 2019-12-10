Балетмейстер Гедиминас Таранда дал мастер-класс по танцам пенсионерам в Дмитрове

Таранду ждали в Дмитрове давно. Многие жители очень хорошо помнят, как Гедиминас блистал в главных партиях Большого театра.

«Он же танцевал с Маей Плисецкой. Очень хорошо и много. Так что мы его знаем», — сказала Галина Бойкова, пенсионерка.

Жители Дмитрова знают балетмейстера, и готовились к этой встрече. Репетировали, чтобы не ударить перед звездой в грязь лицом. Вот эта пара, например, занимается танцами уже не первый год. Им обоим по 67 лет. Танцы подарили Нине и Александру вторую молодость.

«Я три года занимаюсь. Она дольше. Танцы очень помогают. Инфарктов меньше», — сказал Александр Хазов, пенсионер.

Гедиминас Таранда мгновенно взял участников клуба «Активное долголетие» в оборот и выстроил для танцевального марафона. Себе в партнерши балетмейстер взял советника губернатора по культуре Нармин Ширалиеву.

Мужчин не хватает. Поэтому многим дамам приходилось исполнять роли кавалеров. Понимая, что женщины серьезно превосходят мужчин количеством, Гедиминас Таранда предлагал не жадничать и меняться партнерами.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тра-та-та. И дальше, внимание, поцеловали. Спасибо, что ты была со мной. И так медленно, девочки направо и налево. Спасибо, что ты была со мной. И поменялись партнерами», — сказал Гедиминас Таранда, художественный руководитель «Имперского русского балета».

В принципе, особо учить танцоров серебряного возраста не пришлось. Занимаются они давно. И это еще не все участники.

«На сегодняшний день в коллективе 130 человек. Это вот здесь вы видите только ансамбль. Постоянно работающий, танцующий», — сказал Вячеслав Гулаков, руководитель танцевальной студии «Класс».

А самому старшему артисту через месяц исполнится 89 лет.

«Я должен сказать, что, когда приходишь в такую энергетику, даже у многих молодых не такой задор. У них глаза у всех светятся. Вот я мечтаю собрать такую команду, чтобы сделать настоящий бал», — сказал Гедиминас Таранда, художественный руководитель «Имперского русского балета».