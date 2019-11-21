С долгами за ЖКУ не выпустят из страны. Где в Подмосковье узнать о задолженности и погасить ее?

Хочешь лететь на отдых — плати. И не только за путевку. Граждан РФ могут не выпустить за границу при наличии долгов за ЖКУ. Где в Подмосковье узнать о задолженностях и путях оплаты.

«Нужно заранее проверить свою задолженность по коммунальным платежам, потому что бывали случаи, туристов не выпускали из страны», — рассказала сотрудница турагенства.

Ирина пришла в туристическое агентство, чтобы выбрать путевку. Долго решала, где провести Новый год — в Турции или Египте. Но после некоторых подробностей оказалось, что на новогодние праздники, возможно, останется дома.

Какую сумму она задолжала государству, можно узнать через официальный сайт управления федеральной службы судебных приставов по Московской области. Несколько кликов, прохождение регистрации, и вы в личном кабинете. Там находится вся информация о сумме долга и путях оплаты.

«Гражданин становится невыездным на основании судебного решения и сумму долга по нему составляет 30 тысяч рублей и более», — уточнила Анастасия Федорчак, главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Московской области.

Погасить долг можно за несколько секунд, не выходя из дома, через сайт, в отделении банка или при помощи квитанции от судебных приставов. Также в распоряжении должников — банкоматы и терминалы.

«Оплата жилищно-коммунальных услуг через личный кабинет беспроцентная. То есть если вы придете в любой банкомат, любое кредитное учреждение, там, конечно, есть понятие комиссия», — отметил Евгений Филипенко, начальник территориального управления МосОблЕИРЦ по г. о. Красногорск.

Через день после оплаты выезд заграницу будет снова открыт.