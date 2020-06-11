11 июня 2020, 16:05
Отдохнуть и получить адреналин. Где в Подмосковье находится самый высокий веревочный парк?
Самый высокий веревочный парк в Подмосковье находится в городском округе Красногорск. Его самая высокая точка соизмерима с пятиэтажным домом.
Побыть альпинистом может каждый. Единственное условие — ваш рост должен быть выше 120 сантиметров и вес — меньше 110 килограммов.
Перед прохождением опытные инструкторы расскажут все самое необходимое: технику безопасности, что делать, если вы падаете, и как правильно ставить ноги, преодолевая препятствия.
Аттракцион безопасен, вам выдадут специальное оборудование, страховку закрепят и проверят.
Стоит такое удовольствие тысячу рублей.
Подробности — в сюжете канала «360».