Отдохнуть и получить адреналин. Где в Подмосковье находится самый высокий веревочный парк?

Самый высокий веревочный парк в Подмосковье находится в городском округе Красногорск. Его самая высокая точка соизмерима с пятиэтажным домом.

Побыть альпинистом может каждый. Единственное условие — ваш рост должен быть выше 120 сантиметров и вес — меньше 110 килограммов.

Перед прохождением опытные инструкторы расскажут все самое необходимое: технику безопасности, что делать, если вы падаете, и как правильно ставить ноги, преодолевая препятствия.

Аттракцион безопасен, вам выдадут специальное оборудование, страховку закрепят и проверят.

Стоит такое удовольствие тысячу рублей.

Подробности — в сюжете канала «360».