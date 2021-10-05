Где устроить яркую осеннюю фотосессию? Вот 5 красивых мест в Подмосковье

Золотая осень — время провести красивую фотосессию. В комитете по туризму Московской области составили список самых живописных мест недалеко от столицы.

В поисках ярких, необычных мест для фотосессии необязательно далеко ездить, их можно найти и недалеко от МКАД.

Атмосферные фотографии получатся в усадьбе Архангельское. Это самая большая усадьба в регионе. Огромное пространство поможет создать несколько образов и сбежать от толпы. На территории есть три вида европейских парков: французский, итальянский и английский. Во время прогулки можно найти 200 каменных скульптур, которые помогут стилизовать фото под прошлые века. Для романтических снимков подойдут аллеи с пожелтевшими листьями под ногами и коридор из деревьев.

Для любителей фотографий у воды подойдет набережная озера Сенеж в Солнечногорске. Это место уже стало подмосковным аналогом французского Лазурного берега. Специально для любителей селфи на набережной появилась скамья-фотозона с надписью: «Я люблю Солнечногорье». Фотографии получатся разнообразными благодаря большому количеству арт-объектов — скамьи, цветочной арки, которую украсили почти две тысячи цветов.

Для тех, кто хочет устроить фотосессию в городском стиле, подойдет живописная улица Карла Маркса в Сергиевом Посаде. Она словно создана для художников и фотографов — нарядная, как с праздничной открытки. Хоть эта улица и является самой короткой в городе, но на ней находятся Музей советского детства, современное арт-пространство, мастерская по изготовлению матрешек и ряд самобытных, необычных кафе.

Еще одна усадьба станет отличным местом для фотосессии в стиле прошлого века. Середниково находится на живописном холме, который спускается к пруду. Для прогулки тут есть и прекрасный усадебный парк с белокаменной лестницей, и пруди арочные мосты. Интересно будет зайти и в киногород «Пилигрим Порто». Это съемочная площадка в стиле английского городка XVIII века.

А для современных кадров подойдет новый парк в Одинцове. Парк имени Казимира Малевича представляет собой ультрасовременное пространство. Он уже успел засветиться на многих фото эффектной картинкой входной группы. Главная локация для стильных снимков — «кубы Малевича». В их боковые грани помещены зеркала, это помогает создать картинку с бесконечным зеркальным коридором.