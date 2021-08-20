За штурвалом с 16 лет. Где подмосковных школьников учат управлять самолетами
Новые обучающие тренажеры появились в летной школе имени Покрышкина в Подмосковье. На них кадеты будут осваивать мастерство управления вертолетом Ми-8, ведь небо — их стихия. Покупку новой мебели и оборудования финансировало областное правительство.
За плечами ребят уже по два-три прыжка с парашютом, около девяти часов за штурвалом самолета EuroStar EV-97.
«В 16 лет я уже управлял самолетом, а машиной еще никак не могу», — поделился кадет Лев Киселев.
За летные часы и прыжки с парашютом эти ребята получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Раньше школа располагалась в Монине. В этом году переехала в новый корпус — во Фрязино.
Перевезли и школьный талисман — вертолет Ми-2. По словам самих кадетов, он придает узнаваемости школе. Они называют его частью своего сердца.
Теперь появились и новые тренажеры, подчеркнул военный летчик-инструктор первого класса Павел Синицын.
Два новых тренажера. Среди них вертолет Ми-8. Все будет подключено, программа установлена. Ребята будут обучаться на нем и на спортивном самолете Як-52
Ребят учат управлять и беспилотниками. Навык востребован не только в армии, но и в обычной жизни. Например, съемка с коптера — популярное направление.
Чему и как здесь учат?
Раньше стать кадетом летной школы можно было только с 10-го класса. В этом году открыли набор 8-х и 9-х.
Так будет больше времени подготовиться к поступлению в вуз и выбрать свою профессию, ведь в авиации не только пилоты. Это отметил директор летной школы Ярослав Долинчук.
Наши ребята проходят практику метеорологов, изучают ЦРБ-управление, [получают] навыки инженеров, техников. Заправляют самолет. Прикасаются к любой из профессий
В школе кадеты не только учатся, но и живут. Теперь вместо казармы на 120 человек — четырехместные номера. А значит — больше личного пространства. У каждого есть своя розетка, своя тумбочка.
Хорошее здоровье — это важный критерий для поступления. Здесь ребята занимаются на полосе препятствий, площадках для игр в баскетбол, футбол, волейбол или хоккей.
Интеллектуальные знания можно прокачать и в библиотеке. Помимо учебников и справочников, есть книги о психологии и, конечно, самолетах.
В России всего четыре летные школы, но у подмосковной — самая большая техническая база, поэтому у выпускников есть все шансы поступить в авиационные вузы.