За штурвалом с 16 лет. Где подмосковных школьников учат управлять самолетами

Новые обучающие тренажеры появились в летной школе имени Покрышкина в Подмосковье. На них кадеты будут осваивать мастерство управления вертолетом Ми-8, ведь небо — их стихия. Покупку новой мебели и оборудования финансировало областное правительство.

Источник фото: телеканал «360»

За плечами ребят уже по два-три прыжка с парашютом, около девяти часов за штурвалом самолета EuroStar EV-97.

«В 16 лет я уже управлял самолетом, а машиной еще никак не могу», — поделился кадет Лев Киселев.

За летные часы и прыжки с парашютом эти ребята получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Раньше школа располагалась в Монине. В этом году переехала в новый корпус — во Фрязино.

Источник фото: телеканал «360»

Перевезли и школьный талисман — вертолет Ми-2. По словам самих кадетов, он придает узнаваемости школе. Они называют его частью своего сердца.

Теперь появились и новые тренажеры, подчеркнул военный летчик-инструктор первого класса Павел Синицын.

Два новых тренажера. Среди них вертолет Ми-8. Все будет подключено, программа установлена. Ребята будут обучаться на нем и на спортивном самолете Як-52 Павел Синицын.

Источник фото: телеканал «360»

Ребят учат управлять и беспилотниками. Навык востребован не только в армии, но и в обычной жизни. Например, съемка с коптера — популярное направление.

Чему и как здесь учат?

Раньше стать кадетом летной школы можно было только с 10-го класса. В этом году открыли набор 8-х и 9-х.

Так будет больше времени подготовиться к поступлению в вуз и выбрать свою профессию, ведь в авиации не только пилоты. Это отметил директор летной школы Ярослав Долинчук.

Источник фото: телеканал «360»

Наши ребята проходят практику метеорологов, изучают ЦРБ-управление, [получают] навыки инженеров, техников. Заправляют самолет. Прикасаются к любой из профессий Ярослав Долинчук.

В школе кадеты не только учатся, но и живут. Теперь вместо казармы на 120 человек — четырехместные номера. А значит — больше личного пространства. У каждого есть своя розетка, своя тумбочка.

Источник фото: телеканал «360»

Хорошее здоровье — это важный критерий для поступления. Здесь ребята занимаются на полосе препятствий, площадках для игр в баскетбол, футбол, волейбол или хоккей.

Интеллектуальные знания можно прокачать и в библиотеке. Помимо учебников и справочников, есть книги о психологии и, конечно, самолетах.

В России всего четыре летные школы, но у подмосковной — самая большая техническая база, поэтому у выпускников есть все шансы поступить в авиационные вузы.