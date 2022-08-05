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    05 августа 2022, 01:56

    Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде

    Главные достопримечательности Сергиева Посада

    Валерия Шафирко

    Сергиев Посад называют духовной столицей Подмосковья. Кроме того, это единственный город в регионе, который входит в «Золотое кольцо России». Сергиев Посад богат достопримечательностями: там и самый крупный мужской монастырь Русской Православной Церкви, и самый известный источник Подмосковья, а также множество тематических музеев. Welcome.mosreg рассказал, куда сходить и что посмотреть в духовной столице Подмосковья.

    Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде

    Троице-Сергиева лавра

    Первое, на что едут посмотреть туристы, — это самый крупный мужской монастырь Русской Православной Церкви (РПЦ): Свято-Троицкая Сергиева Лавра. В Свято-Троицком соборе находятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия Радонежского.

    Посетить территорию лавры может любой желающий — вход свободный. Чтобы узнать тайны и историю монастыря, можно пойти на экскурсию. Она обойдется туристу всего в 250 рублей (это стоимость взрослого билета) — 150 рублей нужно заплатить за детский билет.

    На территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры находится свыше 50 храмов, башен, келий, гостиниц, мастерских и трапезных.

    Гремячий ключ

    Всего в 14 километрах от Сергиева Посада — в сельском поселении Березняковское — находится самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья. Провести в этом месте можно все выходные. Для тех, кто захочет остаться на источнике с ночевкой, есть гостиница с одноместными и двухместными номерами.

    Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде | Изображение 1Источник фото: Pxhere.com

    Вход на территорию источника свободный. Одноместное размещение в гостинице будет стоит туристу три тысячи рублей, двухместный номер обойдется в шесть тысяч рублей.

    Сергиево-Посадский музей-заповедник

    На Проспект Красной Армии в доме № 144 расположился один из старейших музеев Подмосковья — Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

    Все гости музея увидят уникальную коллекцию драгоценных вкладов в Троице-Сергиев монастырь XI–XIX веков. Также к показу представлена одна из лучших в стране коллекций народного и декоративно-прикладного искусства. Гости музея смогут рассмотреть большую коллекцию матрешек из разных уголков России.

    Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде | Изображение 2Источник фото: Pxhere.com

    Для посещения выставки или экспозиции нужно приобрести билет: взрослый — 120 рублей, льготный в два раза дешевле — 60 рублей.

    Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет»

    Гости этого музея смогут увидеть в миниатюре достопримечательности всех восьми городов «Золотого кольца». Все экспонаты воссозданы с ювелирной точностью.

    Экскурсии здесь проходят ежедневно. Стоимость диалоговой экскурсии обойдется в 500 рублей за взрослый билет и 350 рублей за детский. Также осмотреть экспозицию можно и самостоятельно. Стоимость входа при свободном посещении обойдется в 400 рублей за взрослого и 300 рублей за ребенка. Музей расположен на улице Карла Маркса, в доме № 7, на втором этаже.

    Этнопарк «Кочевник»

    В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа находится отличное место для семейного отдыха. Гости этнопарка познакомятся с аутентичными жилищами, традициями, культурой и бытом кочевых народов мира.

    В парке есть и зоодвор, что придется по душе детям. Там гости могут увидеть и даже покормить калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, оленей и северных ездовых собак.

    Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде | Изображение 3Источник фото: Pxhere.com

    Входной билет для взрослого обойдется в 500 рублей с человека. Билет для детей от пяти до 14 лет будет стоить 350 рублей, а стоимость входа для многодетных родителей обойдется в 350 рублей.