Монастыри, источник и этнопарк. Где провести выходные в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад называют духовной столицей Подмосковья. Кроме того, это единственный город в регионе, который входит в «Золотое кольцо России». Сергиев Посад богат достопримечательностями: там и самый крупный мужской монастырь Русской Православной Церкви, и самый известный источник Подмосковья, а также множество тематических музеев. Welcome.mosreg рассказал, куда сходить и что посмотреть в духовной столице Подмосковья.

Троице-Сергиева лавра

Первое, на что едут посмотреть туристы, — это самый крупный мужской монастырь Русской Православной Церкви (РПЦ): Свято-Троицкая Сергиева Лавра. В Свято-Троицком соборе находятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия Радонежского.

Посетить территорию лавры может любой желающий — вход свободный. Чтобы узнать тайны и историю монастыря, можно пойти на экскурсию. Она обойдется туристу всего в 250 рублей (это стоимость взрослого билета) — 150 рублей нужно заплатить за детский билет.

На территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры находится свыше 50 храмов, башен, келий, гостиниц, мастерских и трапезных.

Гремячий ключ

Всего в 14 километрах от Сергиева Посада — в сельском поселении Березняковское — находится самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья. Провести в этом месте можно все выходные. Для тех, кто захочет остаться на источнике с ночевкой, есть гостиница с одноместными и двухместными номерами.

Источник фото: Pxhere.com

Вход на территорию источника свободный. Одноместное размещение в гостинице будет стоит туристу три тысячи рублей, двухместный номер обойдется в шесть тысяч рублей.

Сергиево-Посадский музей-заповедник

На Проспект Красной Армии в доме № 144 расположился один из старейших музеев Подмосковья — Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Все гости музея увидят уникальную коллекцию драгоценных вкладов в Троице-Сергиев монастырь XI–XIX веков. Также к показу представлена одна из лучших в стране коллекций народного и декоративно-прикладного искусства. Гости музея смогут рассмотреть большую коллекцию матрешек из разных уголков России.

Источник фото: Pxhere.com

Для посещения выставки или экспозиции нужно приобрести билет: взрослый — 120 рублей, льготный в два раза дешевле — 60 рублей.

Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет»

Гости этого музея смогут увидеть в миниатюре достопримечательности всех восьми городов «Золотого кольца». Все экспонаты воссозданы с ювелирной точностью.

Экскурсии здесь проходят ежедневно. Стоимость диалоговой экскурсии обойдется в 500 рублей за взрослый билет и 350 рублей за детский. Также осмотреть экспозицию можно и самостоятельно. Стоимость входа при свободном посещении обойдется в 400 рублей за взрослого и 300 рублей за ребенка. Музей расположен на улице Карла Маркса, в доме № 7, на втором этаже.

Этнопарк «Кочевник»

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа находится отличное место для семейного отдыха. Гости этнопарка познакомятся с аутентичными жилищами, традициями, культурой и бытом кочевых народов мира.

В парке есть и зоодвор, что придется по душе детям. Там гости могут увидеть и даже покормить калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, оленей и северных ездовых собак.

Источник фото: Pxhere.com

Входной билет для взрослого обойдется в 500 рублей с человека. Билет для детей от пяти до 14 лет будет стоить 350 рублей, а стоимость входа для многодетных родителей обойдется в 350 рублей.