Жителям Подмосковья рассказали, где пройдут пасхальные ярмарки

Свыше 17 пасхальных ярмарок пройдет в Подмосковье. Уже начали работать первые из них. Чтобы было удобно найти адреса, опубликовали список. Гостей ждут мастер-классы, дегустации, конкурсы и широкий ассортимент продукции.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, на ярмарках откроют около 675 торговых мест.

Пасхальные ярмарки пройдут в девяти округах: Зарайске, Кашире, Ленинском, Луховицах, Рузе, Орехово-Зуеве, Раменском, Ступине, Химках Георгий Филимонов.

Помимо куличей, на ярмарках представят сыры, мясо, овощи, фрукты, мед, колбасы, сухофрукты, кондитерские изделия, чаи.

Вместе с тем купить можно будет искусственные цветы, товары для дома и здоровья, сувениры, украшения.

Свой ассортимент предложат производители из Подмосковья, а также Ростовской, Тамбовской, Владимирской и еще многих других областей. Всего участниками ярмарок станут фермеры из 23 регионов России.

Ранее Минсельхоз Подмосковья назвал цены на куличи в 2022 году.