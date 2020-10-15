Удаленка в Подмосковье: где поселиться, если надоела квартира

Сейчас многие возвращаются на удаленку. Но после самоизоляции людей пугает перспектива постоянно сидеть в квартире. Куда сбежать на это время в Подмосковье и сколько будет стоить отдых, рассказал корреспондент «360».

Снять дом

Всем, кто желает сбежать от пандемии подальше, нужно всего лишь открыть сайт по аренде недвижимости, выставить фильтр по возрастанию цены и найти свой вариант.

Дом с печкой в деревне можно снять за пять тысяч рублей. Но будьте готовы рубить дрова, топить ту самую печку, чтобы прогреть свое жилище.

Электрическое или газовое отопление в домах увеличивает стоимость аренды в разы. Чтобы найти дом по душе и по адекватной цене, мы обратились к агенту по недвижимости. И выяснилось, что дом в Подмосковье со всеми коммуникациями, в котором будет тепло зимой, обойдется минимум в 50 тысяч рублей.

А чтобы вас не обманули мошенники, у хозяина дома обязательно нужно попросить договор аренды, паспорт и устанавливающие права документы, то есть выписку из реестра, договор купли-продажи.

Комьюнити «Деревня»

Найти дом для себя оказалось несложно. Но если у вас есть кошка или собака, то вариантов значительно меньше. Здесь на помощь придет проект подмосковного предпринимателя Николая Матушевского. Он создал целое арт-пространство. В комьюнити «Деревня» можно приехать арендовать дом или даже купить землю. Сотка обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Еще сюда можно прийти со стартапом, например, открыть сыроварню.

В деревне есть домики, сделанные из контейнеров. В них на удивление помещается все, что нужно: спальня, место для вещей и для готовки. Здесь же душ и туалет. Стоит такое удовольствие пять тысяч рублей в стуки, в выходные — шесть тысяч рублей.

Кроме жилья в деревне обеспечивают и досуг. В выходные проходит бесплатная йога, иногда лекции на интересные темы. Есть и рабочее пространство. В нем могут находиться все жители деревни.

Плюсы жилья в креативной деревне безусловно есть: дом по цене съемной квартиры в Москве, есть место для работы, все удобства, можно жить с животными, охраняемая парковка. Но есть и минус — далеко от Москвы.

Отель для любителей комфорта

Если не хочется снимать целый дом, то можно выбрать для проживания отель. «Артурс Вилладж и СПА», например, отличился. Ему разрешили работать даже во время первой волны пандемии. Роспотребнадзор выдал разрешение, потому что в отеле соблюдали абсолютно все требования, которые есть к гостиницам.

Но цены здесь не самые низкие. Номер на территории spa-зоны будет стоить 8600 рублей на двоих. Сюда входит номер на двоих, завтрак, обед и посещение Welles’s-центра. Но если приезжаете надолго, то вам могут сделать скидку 15% от цены. Но даже со скидкой этот вариант не для всех.

В главном корпусе отеля шесть этажей. На территории несколько ресторанов. К сожалению, питаться самому в номере не получится. Там нет ни холодильника, ни плиты.

Из множества вариантов каждый может выбрать себе то, что больше по душе и по карману. Главное — не забывать про правила безопасности.