Жителям Подмосковья рассказали, где покататься на квадроциклах и мотобайках

Для любителей покататься на квадроциклах в Московской области есть как минимум десять популярных локайций под эти цели. Кроме квадроциклов там можно испытать авто- и мототреки. О самых известных местах рассказала пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

1. «Moscow Raceway»

Представляет собой уникальную гоночную трассу высшей категории. На ней можно проводить соревнования любого уровня: от национальных серий до чемпионатов мира по авто- и мотоспорту и этапов Формулы 1». Трасса располагается по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Шелудьково, 39.

2. Парк-отеле «Воздвиженское»

Находится в Серпухове. Там есть двухместные квадроциклы. Для новичков проходят занятия с инструктором.

3. Загородный комплекс «Петрухино Клуб»

Предлагает прокат мототехники на собственной территории. Опытные инструкторы научат гостей вождению и с удовольствием покатают детей. Комплекс расположен в Серпухове в деревне Восходы.

4. Atv-Prokat

Располагается в Серпухове в деревне Никифорово. Можно арендовать квадроциклы и снегоходы. Предусмотрены обучения с инструкторами. Также здесь можно снять коттедж на сутки или выходные и отдохнуть после интенсивного катания.

5. Картодром «Маяк»

Это первый профессиональный российский картодром. Он подготовлен с учетом международных требований Федерации автоспорта CIK FIA. Его построили в 2004 году. Длина трассы составляет 1,2 тысячи метров, ширина от — восьми до десяти метров, оборудована системой электронного хронометража AMB 160. Картодром расположен в Дмитровском округе в селе Игнатово.

Источник фото: телеканал «360»

6. Мотопарк Вельяминово

Уникальная экстрим-площадка для всех любителей скорости и адреналина с каскадами трамплинов с длинными вылетами. Находится находятся в Истре в деревне Вельяминово. Обладает тремя трассами, общей протяженностью более восьми километров. Перепады высот достигают 30 метров.

7. Территория активного отдыха «Врумлэнд»

Площадка подойдет как новичкам, так опытным водителям. Есть трассы разного уровня сложности — от первых попыток на ровной учебной площадке до лесных эндуро-туров. Находится в Коломенском округе в Малом Уварове.

8. Картинг Vegas

Это профессиональные прокатные карты лучших марок от мировых производителей: 2V technology, Energycorse, Rentalkart. Помимо этого работает школа картинга. Картинг расположен по адресу: МКАД, 24-й километр, владение 1, ТРЦ «Вегас».

9. Мотоцентр «Ленинград»

Полноценный трек для мотокросса. Его длина составляет около 1,8 километра в Солнечногорске в деревне Пешки. Там есть трек для суперкросса, детский трек, а также отличная спортивная база и место активного отдыха для каждого члена семьи.

10. Adm Raceway

Включает в себя гоночную трассу, картинг-центр, оффроуд, площадки для обучения и гостевой дом. Автодром расположен в Раменском округе в дереве Верхнее Мячково.