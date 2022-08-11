Стильные коттеджи, чистые пляжи и кемпинги. Где отдохнуть на Истринском водохранилище

Истринское водохранилище давно стало излюбленным местом отдыха у воды для жителей и гостей Московской области. Вблизи от водоема появились десятки баз отдыха, отелей и детских лагерей. Welcome.mosreg собрал лучшие места, куда можно поехать семьей или шумной компанией.

Водохранилище образовалось в 1935 году после постройки плотины на реке Истре. Сейчас его используют для водоснабжения Москвы, но и отдохнуть здесь можно прекрасно: позагорать на белом песке, порыбачить, заняться водными видами спорта или выбрать другой вид активности.

На базе отдыха «Босиком» в аренду сдают уютные коттеджи с зонами для барбекю и мангалами. Номер обойдется в 12 тысяч рублей в сутки, а отдельный дом на четырех человек — в 28 тысяч. За отдельную стоимость можно попариться в бане.

Источник фото: база отдыха «Босиком»

База «Лесной дом» состоит всего из четырех коттеджей, отдых в которых обойдется от трех тысяч рублей в сутки. В каждом из них есть туалет, душевая кабина, совмещенный с кухней обеденный зал и несколько спален. Полюбоваться на Истринское водохранилище можно на песчаном пляже с причалом.

В базе отдыха «Дача на Истре» — всего два домика. За девять тысяч рублей в сутки отдыхающим предложат обустроенный коттедж на четырех человек и собственную мангальную зону. Пляж расположен всего в 150 метрах, для детей есть игровая площадка. Летом в аренду сдают велосипеды, зимой — беговые лыжи.

Источник фото: база отдыха «Дача на Истре»

Бюджетно отдохнуть на природе можно на базе «Салют». Домов здесь 40 — есть как небольшие бунгало на двух человек, так и коттеджи на компанию. Стоимость аренды — от 2000 рублей. На территории базы есть все для активного отдыха, баня, лодки и катамараны.

Поездку в Турцию легко заменит пребывание в отеле «Истра Holiday», где гостей разместят в классическом номере, таунхаусе или коттедже — от 7900 рублей в сутки. На территории отеля расположились рестораны с разнообразной кухней и бары. Развлечения здесь каждый найдет на свой вкус.

Загородный клуб Berta Village — место для любителей комфорта и стиля. Цены здесь варьируются от 11 до 48,4 тысячи рублей, в зависимости от вместимости домиков. Ресторан на территории клуба славится свежими морепродуктами. Есть собственный пляж и аренда квадроциклов, сапбордов и другой техники.

Источник фото: загородный клуб Berta Village

С детьми хорошо отдыхать в M’lstra’l Hotel & SPA, где номер с видом на лес будет стоить от 12 690 рублей в сутки. Для юных постояльцев оборудовали детскую комнату с массой игрушек и целый уличный городок. Взрослым тоже есть чем заняться.

Отель «Яхонты Истра» ждет тех, кто хочет поправить здоровье и любит правильный и активный отдых. Для детей работает клуб «Яхонтенок», игровые площадки, специальный бассейн, для их родителей — СПА-центр Orange Spa, спортивные площадки, беседки для барбекю, прокат спортивного инвентаря. Номер «Стандарт» здесь стоит от 15 тысяч рублей в сутки.

Источник фото: отель «Яхонты Истра»

«Истра Кемпинг» станет отличным вариантом для тех, кто хочет оказаться ближе к природе. Здесь можно арендовать палатку — от 1000 рублей — или приехать со своей и заплатить от 500 рублей за место. На территории работают душ, туалет, есть баня.

Места под палатки сдают и на базе отдыха «Энергия». За 300 рублей в сутки в распоряжении гостей окажутся лес, песчаный пляж, беседки, мангальная зона и минимум необходимых удобств — туалет, летний душ, умывальники.