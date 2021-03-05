Купить цветы на 8 Марта можно будет в 1,5 тысячи магазинов Подмосковья

Не менее 1,5 тысячи магазинов с цветами будут работать в Подмосковье на мартовских праздниках. Это отдельно расположенные торговые точки.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, цветы будут продавать как в торговых сетях, так и на розничных рынках Подмосковья.

Многие ярмарки и розничные рынки в регионе предусмотрели дополнительные точки продаж для цветочников Сергей Воскресенский.

А наибольшей популярностью, по словам Сергея Воскресенского, традиционно пользуются розы, тюльпаны и мимозы.

«При этом спрос на такие цветы идет и в отдельности, и в букетах с другими цветами», — добавил Сергей Воскресенский.

Свою продукцию представляют предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств в Подмосковье, вырастившие цветы специально к празднику.

Ранее стало известно, что тепличные комплексы поставят свыше 7,5 миллиона цветов в областные магазины к Международному женскому дню.